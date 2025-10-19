Россияне штурмуют в шлепанцах и без каски 3 19.10.2025, 13:52

В ВСУ рассказали об отчаянной тактике врага.

На Северском направлении российские оккупанты пытаются малыми пехотными группами зайти на позиции украинских военнослужащих. Об этом в эфире «Киев 24» сказал командир роты беспилотных авиационных комплексов «Барни» 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Степан Барна.

Отвечая на вопрос о ситуации на Северском направлении, он рассказал, что происходят постоянные штурмовые действия российских оккупантов. Они пытаются малыми пехотными группами зайти на позиции Сил обороны.

«Обычно во многих обстоятельствах это происходит в одну сторону. Вы можете представить такую ситуацию, когда пехотинец оккупанта без броника, без каски, только с ТМкой (противотанковая мина, - ред.) в руках движется в шлепанцах и, например, пытается заминировать позицию украинских защитников», - рассказал военнослужащий.

«К чему я говорю: к тому, что противник или прибегает к отчаянным шагам, или пытается где-то решить какие-то внутренние дисциплинарные проблемы, - я не знаю, что там происходит. Но такие вещи уже имеют массовый характер», - сказал Барна.

По его словам, штурмовые действия пехоты поддерживаются средствами артиллерии, авиации и управляемыми авиационными бомбами. В то же время КАБы активно используются по полям, посадкам и по фронтовым городам.

«Это уже просто массовый характер имеет», - добавил командир.

