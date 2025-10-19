National Interest: Российский флот «под водой» 18 19.10.2025, 15:48

Авария «Новороссийска» — лишь одна из проблем.

Представители НАТО сообщили о заметном сокращении присутствия российского флота в Средиземном море, пишет The National Interest. По словам официального представителя НАТО, в регионе у Москвы одновременно находится всего несколько морских единиц. «По нашей оценке, российский флот, который уже испытывает нехватку ресурсов при размещении своих сил, сейчас сталкивается с проблемами по формированию сил и дилеммами, что влияет на его позиции в Средиземном море», — сообщил представитель изданию Defense News.

Одна из улучшенных подводных лодок проекта «Кило» была вынуждена вернуться в Балтийское море из-за механической неисправности в Средиземном. Проблемы «Новороссийска» — лишь одна из серьезных трудностей, влияющих на поддержание морского присутствия Москвы в регионе.

Неудачи российского флота

Возможно, самой большой неудачей для российского флота с момента начала войны в Украине в начале 2022 года стало падение режима Асада в Сирии. Во время гражданской войны в Сирии в 2018 году российский флот был, возможно, на пике своей мощи, поскольку позиции Кремля на Ближнем Востоке также укреплялись. Прямое участие Москвы в сирийской войне делало сохранение власти Асада критически важным для Кремля. Однако к концу 2024 года Москва утратила свою давнюю базу в Тартусе: переходное сирийское правительство прекратило присутствие России в регионе и потребовало полного вывода её морских сил из района.

Без базы в Тартусе России стало крайне сложно поддерживать значительное присутствие подводных лодок в Средиземном море, так как теперь они должны совершать плавание от Балтики, чтобы даже войти в регион. Обсуждая эту проблему, ранее упомянутый представитель НАТО также отметил: «С потерей этого порта, например, если они хотят направить в район подводную лодку проекта «Кило», им приходится отправлять её в путь из одного из северных или балтийских портов — поддерживать операции теперь значительно сложнее».

Российский флот «под водой»

Украина также нанесла ощутимый ущерб российскому флоту с начала войны. По словам представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, российский десантный корабль, находящийся на причале в Севастополе, был сильно поврежден в результате удара в прошлом году. Арсенал Украины, включающий морские дроны, управляемые ракеты и другие нестандартные тактики, помог стране в поражении ЧМФ.

В 2024 году секретное подразделение военной разведки Украины провело операцию по атаке на военный корабль «Сергей Котов». Специализированный беспилотный летательный аппарат, использованный для удара, назывался Magura V5. Эта небольшая моторная лодка с первого взгляда может показаться простой, но при применении наносит серьезный урон.

Если не будут устранены недостатки, включая проблемы с техническим обслуживанием и потерю региональных опорных пунктов, присутствие Москвы в Средиземном море вряд ли восстановится в ближайшее время.

