19 октября 2025, воскресенье, 16:20
Z-пропагандисты рассказали, что скрывает Кремль

  • 19.10.2025, 16:13
Z-пропагандисты рассказали, что скрывает Кремль

У России огромные санитарные потери.

Даже среди самых преданных сторонников войны против Украины звучат признания о катастрофическом положении оккупационной армии РФ. Z-патриоты Максим Калашников и Юрий Евич, известные своей поддержкой агрессии, открыто сообщили о масштабных потерях и ужасных условиях для российских военных, пишет «Диалог».

Калашников рассказал, что получил письмо от своего знакомого, воюющего на фронте. И оно сильно встревожило Z-патриота.

«У нас страшная проблема – санитарные проблемы. Наших раненых по объективным причинам не вывезешь. Вынуждены ждать помощи иногда сутками, будучи ранеными. Эвакуировать очень-очень трудно. И, говорят, наши санитарные потери – не 1 к 3 (на 3 раненых 1 убитый), а чуть ли не 1 к 1 уже!» – рассказал Калашников.

С его слов, ситуация с медицинским обеспечением и эвакуацией настолько плачевна, что раненые часто погибают, не дождавшись помощи.

Еще более откровенным по поводу санитарных проблем оказался Евич.

«Раньше, когда я эфиры записывал, я наших слушателей пугал, типа вот обстановка серьезная, устрашающая. А теперь я их успокаиваю! Потому что обстановка настолько устрашающая, что если начать говорить, как есть, да еще с эмоциями, наши слушатели утратят вообще всякую логику и способность к эффективным действиям», – заявил он.

Эти признания показывают реальное состояние российской армии, которое Кремль пытается скрыть от общества. Данные о потерях оккупантов засекречены и относятся к государственной тайне. Однако даже среди сторонников войны растет осознание масштабов катастрофы.

