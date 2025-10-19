Опыт войны в Украине меняет авиацию 2 19.10.2025, 17:14

Особое внимание уделяется беспилотным системам.

Война в Украине показала, насколько уязвимы вертолеты на передовой, подвергаясь огню с земли, атакам дронов и нападениям на базы. Командование армии США изучает эти уроки, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

«Мы должны извлекать правильные уроки», — сказал генерал-майор Клер Гилл, командующий Центром авиационного мастерства армии США. Он отметил, что украинская война ведется в условиях «позиционной войны с использованием дронов», а подход армии США и объединенных сил отличается тщательным планированием и использованием всех возможностей совместного боя.

Бригадный генерал Филлип Бейкер подчеркнул необходимость точного планирования миссий, интеграции разведданных и управления огнем. Новые системы, включая спутниковую связь, сетевые технологии и датчики, позволят вертолетам работать в сложных условиях — ночью, в пыльной и ухудшенной видимости.

Особое внимание уделяется развитию ударных и разведывательных возможностей с использованием беспилотных систем и дальнобойного оружия, например, Spike-NLOS для вертолетов Apache. Эта вооружение позволяет поражать цели на десятки километров, оставаясь вне зоны поражения противника.

Гилл отметил, что в будущем именно беспилотные системы будут «острием» операций, тогда как пилотируемая авиация останется для задач, где необходим человек.

Вертолетные парки армии США, включая Black Hawk, Chinook и Apache, продолжат службу еще многие годы. Также разрабатывается наклонно-роторный аппарат MV-75 Valor, интегрирующий уроки из Украины — выживаемость, интеграцию сетевых систем и возможности дистанционного воздействия.

Командование армии США подчеркивает, что выживание и эффективность авиации зависят не только от техники, но и от подготовки экипажей, мобильности наземного обеспечения и постоянного контроля воздушного пространства. Опыт Украины показывает, что современная война требует сочетания технологий, точного планирования и взаимодействия пилотируемых и беспилотных платформ.

