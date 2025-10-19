закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 20:20
СМИ: Экс-глава администрации Алиева готовил переворот в Азербайджане

  • 19.10.2025, 19:48
Рамиз Мехтиев

Путин сдал его Баку.

Во время встречи Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе российская сторона выдала Баку планы Рамиза Мехтиева, бывшего главы администрации азербайджанского президента, по захвату власти в стране, пишут азербайджанские СМИ.

По данным агентства APA, Мехтиев якобы разработал план государственного переворота в Азербайджане, который, по задумке, должен был реализоваться при поддержке России, и через свои каналы связался с Москвой. Сообщается, что он пытался воспользоваться периодом напряженности между странами после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 года.

«План Мехтиева» предусматривал создание временного органа власти — Государственного совета переходного периода, который должен был возглавить сам 87-летний чиновник. Также Мехтиев передал российской стороне предполагаемый состав этого совета, утверждают СМИ.

Однако в день встречи Путина и Алиева Москва передала план, утверждают СМИ. Кремль это никак не комментировал.

