Ограбить Лувр могли иностранцы

Ограбить Лувр могли иностранцы2
- 19.10.2025, 20:18
- 3,094
Действовала очень опытная команда.
Украсть драгоценности из Лувра могли иностранцы, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес, сообщает RFI.
По словам Нуньеса, кражу совершила «очень опытная команда».
Министр выразил надежду, что «преступники будут найдены очень быстро, как и украденное».
Ограбление в Лувре произошло утром 19 октября, музей закрыли на весь день из-за «исключительных обстоятельств», а посетителей эвакуировали.
По данным TF1, музей ограбили несколько человек на скутерах. Они воспользовались лестницей на автовышке, чтобы подняться на один из фасадов музея. После этого грабители разбили окна и проникли в комнату в галерею Аполлона и похитили ряд драгоценностей.