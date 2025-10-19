Аэропорт Мюнхена закрывали из-за неизвестных дронов
- 19.10.2025, 22:40
Один вылет был отменен.
Немецкий аэропорт Мюнхена был временно закрыт вечером 18 октября после сообщений о неизвестных дронах.
Об этом сообщила федеральная полиция, передает AP.
О «подозрительных наблюдениях» сообщили несколько человек, включая сотрудников службы безопасности и работников аэропорта.
Наблюдения произошли около 22:00 по местному времени в течение примерно 30 минут, а затем снова около 23:00.
В аэропорту подчеркнули, что влияние на рейсы и пассажиров было незначительным. Три рейса были перенаправлены – два из них позже смогли приземлиться в Мюнхене, а один вылет был отменен.
Федеральная полиция заявила, что не обнаружила в этом районе никаких дронов или подозрительных лиц.
Поздно вечером 18 октября аэропорт снова открылся, а на следующий день утром авиационное движение работало в обычном режиме.