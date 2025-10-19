Аэропорт Мюнхена закрывали из-за неизвестных дронов 19.10.2025, 22:40

Один вылет был отменен.

Немецкий аэропорт Мюнхена был временно закрыт вечером 18 октября после сообщений о неизвестных дронах.

Об этом сообщила федеральная полиция, передает AP.

О «подозрительных наблюдениях» сообщили несколько человек, включая сотрудников службы безопасности и работников аэропорта.

Наблюдения произошли около 22:00 по местному времени в течение примерно 30 минут, а затем снова около 23:00.

В аэропорту подчеркнули, что влияние на рейсы и пассажиров было незначительным. Три рейса были перенаправлены – два из них позже смогли приземлиться в Мюнхене, а один вылет был отменен.

Федеральная полиция заявила, что не обнаружила в этом районе никаких дронов или подозрительных лиц.

Поздно вечером 18 октября аэропорт снова открылся, а на следующий день утром авиационное движение работало в обычном режиме.

