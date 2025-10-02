Квота на льготный ввоз электромобилей в Беларусь исчерпана 1 2.10.2025, 8:58

1,172

Прогнозируемый месячный объем был выбран в течение одной недели.

Исчерпана квота по электромобилям, в отношении которых применяется льгота на уплату ввозной таможенной пошлины, предусмотренная для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

25 сентября в ведомстве прогнозировали, что лимита хватит на месяц. Однако после этого уведомления был «зафиксирован значительный рост количества декларируемых электромобилей с применением тарифной льготы.

Из-за этого прогнозируемый ранее месячный объем был «исчерпан в течение одной недели».

«Независимо от исчерпания квоты по тарифной льготе электромобили категорий М, MG, N, NG, ввозимые юридическими лицами по 31 декабря 2025 года, освобождаются от уплаты НДС согласно указу Лукашенко от 12 марта 2020 г. № 92», — напомнили в ГТК.

