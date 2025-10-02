В Италии представили первого в мире «виртуального режиссера» кино 2.10.2025, 10:42

Продюсер называет проект «новой главой в истории кинематографа.

Итальянский продюсер Андреа Йерволино, известный по фильмам «Феррари» и «До костей», объявил о запуске проекта «The Sweet Idleness» («Сладкая праздность»), снятого под руководством искусственного интеллекта FellinAI. По его словам, это первый полнометражный фильм, созданный виртуальным режиссером, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

FellinAI разработан в подразделении Andrea Iervolino Company AI. Сам Йерволино выступает «человеком в цикле» — контролирует работу ИИ и направляет процесс.

Сюжет картины переносит зрителя в будущее, где лишь 1% человечества продолжает работать, а труд превратился в символический ритуал. Остальное население живет в полной свободе и досуге, предоставленных машинами. «Последние работники» становятся «последними масками человечества, сопротивляющегося дерзости труда», говорится в описании.

Для съемок использовались цифровые образы актеров, созданные агентством Actor+, принадлежащим Йерволино. Тизер фильма уже опубликован, но дата премьеры пока не названа.

Продюсер называет проект «новой главой в истории кино», однако подчеркивает, что он не заменит традиционный кинематограф. По его словам, цель — объединить «человеческую чувствительность с творческим потенциалом ИИ».

Появление FellinAI совпало с оживленной дискуссией вокруг Tilly Norwood — виртуальной актрисы, созданной актером и технологом Элин ван дер Велден. В то время как некоторые агентства проявляют к ней интерес, профсоюзы резко выступает против замены людей «синтетическими артистами», заявляя, что творчество должно оставаться «человекоцентричным».

