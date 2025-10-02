Украина вернула из плена 185 защитников

Украина вернула из плена 185 защитников1
- 2.10.2025, 17:24
- 1,724
Среди освобожденных — защитники Мариуполя и «Азовстали».
Из российского плена вернулись 185 украинских защитников, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Среди возвращенных военных 183 — рядовые, сержанты, двое — офицеры. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, заявил Зеленский.
Кроме этого, с защитниками вернулись 20 гражданских.
«Наши воины были в Мариуполе и на Азовстали, ЧАЭС. Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас наконец — дома. Спасибо всем, кто делает обмены возможными», — написал президент.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть домой уже более 7 тысяч человек.
19 сентября Зеленский сообщил, что Украина работает с российской стороной над обменом еще 1000 военнопленных. Он рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров говорил с помощником российского диктатора Владимиром Мединским относительно следующего этапа обмена пленными.
Умеров сообщал, что переговоры с РФ по гуманитарным вопросам продолжаются, в том числе в вопросе обмена пленными.
Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із зах...