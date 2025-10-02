ИИ может укрепить близость между людьми
Чат-боты способны решить кризис разобщенности.
Недавнее исследование OpenAI показало тревожный тренд: активные пользователи ChatGPT чаще испытывают чувство одиночества, особенно если обращаются к системе за эмоциональной поддержкой. Это подтверждает опасения ученых, что «отношения» с машинами могут подрывать способность людей к реальным связям, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Тем временем технологические гиганты, включая главу Meta Марка Цукерберга, уверяют, что чат-боты способны решить кризис разобщенности. Однако эксперты подчеркивают, что проблема глубже. За последние десятилетия количество взаимодействий в живую снизилось почти на 45%. Это сопровождается падением доверия к институтам, ростом поляризации и ухудшением психического здоровья.
ИИ, безусловно, открывает новые возможности. Уже доказано, что врачи порой предпочитают ответы ChatGPT за их качество и эмпатию. Развиваются терапевтические приложения, образовательные платформы и инструменты для гражданских дискуссий. Но риски также очевидны, чрезмерная цифровизация отрывает людей от природы, усиливает дезинформацию и разрушает доверие к обществу.
Эксперты предлагают решения:
создавать ИИ, который подталкивает к реальным встречам и контактам;
делать алгоритмы прозрачными и объяснимыми;
инвестировать сэкономленные ресурсы в живое общение — в медицине, образовании, обслуживании.
Главное — рассматривать социальную связь и контакт с природой как общественные блага, требующие защиты. При ответственном подходе ИИ может стать инструментом укрепления человеческой близости, а не ее подмены.