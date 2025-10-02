закрыть
2 октября 2025, четверг, 21:33
ЕС пообещал обеспечить Украине «техническое преимущество» на поле боя

  • 2.10.2025, 21:11
Для этого Евросоюз запустит новую программу.

Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта на своих страницах в социальной сети X пообещали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обеспечить Киеву «техническое преимущество» в войне с РФ.

«Скоро мы запустим новую программу, которая обеспечит техническое преимущество Украине на поле боя», — написали еврочиновники.

При этом в фон дер Ляйен и Кошта подчеркнули, что Евросоюз (ЕС) и его партнеры обладают волей, а также ресурсами для продолжения поддержки Украины до достижения справедливого и прочного мира.

