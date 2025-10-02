Илон Маск анонсировал создание конкурента Википедии 2.10.2025, 22:38

Миллиардер сообщил, что Grokipedia будет «значительным улучшением» по сравнению с действующим ресурсом.

Илон Маск объявил о работе над Grokipedia — новым проектом онлайн-энциклопедии, который должен «убить» Википедию.

Миллиардер написал, что Grokipedia будет «значительным улучшением» по сравнению с действующим ресурсом и сможет исправить так называемые «главные недостатки». Как известно, Маск давно конфликтует с Википедией, например, он публично возмущался из-за одной статьи. В ней говорилось о его якобы нацистском жесте на инаугурации Дональда Трампа. Бизнесмен даже призвал прекратить финансирование, чего логично не произошло. Поэтому вместе со своим стартапом xAI начал работать над конкурентом Grokipedia.

Основой Grokipedia станет чат-бот Grok, разработанный xAI как альтернатива ChatGPT и известный своей аниме-вайфу. Grok тренировался на открытых данных из интернета, включая публичные твиты. По словам Маска, его будущий сервис способен не только повторять тех, кто обновляет Википедию, но и исправлять недостатки их работы.

«Grok использует мощные вычисления для анализа, например, страницы Википедии — определяет, что там правдивое, частично правдивое, ложное или пропущенное. Затем переписывает страницу: исправляет, удаляет неправду, добавляет контекст», — уверяет Илон Маск.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com