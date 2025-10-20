закрыть
20 октября 2025, понедельник
ВСУ ударили из HIMARS по командному пункту россиян

  • 20.10.2025, 7:39
ВСУ ударили из HIMARS по командному пункту россиян

В здании находилось 30 оккупантов, в том числе офицеры.

19 октября ВСУ совместными усилиями нескольких подразделений уничтожили КНП (командно-наблюдательный пункт) армии РФ на Новопавловском направлении. На врага охотились военные 5-й ОШБр, 154-й ОМБр и пилоты Воздушных сил. Оккупантов выследили и нанесли массированный удар ракетами ЗРК HIMARS и авиационными средствами поражения.

Об этом сообщил начальник управления штурмовых подразделений Валентин Манько.

Видео удара опубликовали в Telegram-канале «Украина 365».

Офицер подчеркнул, что на момент атаки в командно-наблюдательном пункте находилось более 30 оккупантов. На записи можно заметить момент попадания ракет HIMARS, в результате чего КНП превратился в руины.

«Враг понес значительные потери», — подчеркнул Манько, не назвав точную цифру офицеров и рядовых врага, пополнивших список «200-х».

