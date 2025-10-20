закрыть
ВСУ ликвидировали российскую ДРГ в Покровске

  • 20.10.2025, 12:14
ВСУ ликвидировали российскую ДРГ в Покровске

Оккупанты скрывались в помещении вокзала.

Российская диверсионно-разведывательная группа недавно смогла проникнуть в центральную часть города Покровск Донецкой области Украины и в районе железнодорожного вокзала убила нескольких гражданских жителей, сообщает 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ в понедельник, 20 октября.

Силы обороны ликвидировали оккупантов, которые скрывались в помещении вокзала. Сейчас специальная группа проводит постоянный скрининг вероятных точек проникновения военных РФ и усиленно патрулирует город.

Всего за последние два дня, по данным 7 корпуса ШР ДШВ, украинские военные уничтожили 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск. Гражданских призывают не передвигаться по городу без необходимости.

