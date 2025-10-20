ВСУ ликвидировали российскую ДРГ в Покровске 20.10.2025, 12:14

Оккупанты скрывались в помещении вокзала.

Российская диверсионно-разведывательная группа недавно смогла проникнуть в центральную часть города Покровск Донецкой области Украины и в районе железнодорожного вокзала убила нескольких гражданских жителей, сообщает 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ в понедельник, 20 октября.

Силы обороны ликвидировали оккупантов, которые скрывались в помещении вокзала. Сейчас специальная группа проводит постоянный скрининг вероятных точек проникновения военных РФ и усиленно патрулирует город.

Всего за последние два дня, по данным 7 корпуса ШР ДШВ, украинские военные уничтожили 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск. Гражданских призывают не передвигаться по городу без необходимости.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com