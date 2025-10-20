Российские оккупанты отказались от «боевых машин», которые привез им Соловьев

Российские оккупанты отказались от «боевых машин», которые привез им Соловьев5
- 20.10.2025, 15:06
- 7,606
Пропагандиста обвиняют в воровстве.
В России разгорелся новый скандал между военными пропагандистами. Известный Z-блогер Поздняков обвинил кремлевского ведущего Владимира Соловьева в масштабных хищениях средств, собранных якобы «на помощь армии», сообщает «Диалог».
По его словам, Соловьев собирал с россиян сотни миллионов рублей под видом благотворительных сборов, но большая часть денег оседала в его фонде.
На оставшиеся крохи были изготовлены кустарные багги, которые не пригодны для боевого применения.
Поздняков опубликовал фотографии этих «боевых машин». На снимках — грубо сваренные металлические каркасы, кое-где без рулей и сидений. Колёса — от обычных легковушек, управление — с рулем как у велосипеда, а кабина напоминает садовую тачку с мотором. Такие «внедорожники» стоят под открытым небом и уже начали ржаветь.
Российские военные отказались от их использования. Судя по фото, эти конструкции, скорее, опасны для водителя, чем для противника: низкая скорость, отсутствие защиты и минимальная прочность делают их легкой мишенью для ВСУ.