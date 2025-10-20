Forbes: ИИ выходит в физический мир 20.10.2025, 15:58

Пять главных трендов робототехники в 2026 году.

В 2026 году искусственный интеллект все активнее выходит из цифрового мира в физический. Вместо того чтобы существовать лишь в программах и приложениях, он все чаще принимает форму роботов, беспилотных автомобилей и «умных» промышленных систем, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Amazon, например, делает ставку на внедрение роботизированных коллег, рассчитывая на рост эффективности, который поможет окупить крупные инвестиции в ИИ. А тем временем по миру развиваются беспилотные такси, роботы-компаньоны и даже автоматическое оружие.

Вот пять ключевых направлений, которые определят развитие робототехники в 2026 году:

1) Гуманоидные роботы

Роботы, напоминающие человека, наконец выходят за рамки фантастики. Благодаря прогрессу ИИ они становятся гибкими, универсальными и пригодными для множества задач — от промышленности до медицины и домашнего использования.

2) Коботы — коллаборативные роботы

Роботы, работающие рядом с людьми, перестают быть редкостью. В 2026 году они появятся не только на заводах, но и в кафе, уборке общественных пространств и уходе за пожилыми. К 2035 году рынок коботов может достичь $30 млрд.

3) Роботакси

Беспилотные такси уже курсируют по Сан-Франциско, Пекину и Абу-Даби. В следующем году подобные сервисы появятся и в Европе, делая автономные поездки частью повседневной жизни.

4) Роботы в строительстве

Автоматизированные системы вроде Hadrian X и Baubot уже умеют класть кирпичи, сверлить и проводить осмотры. Это снижает риски и сокращает трудозатраты на 25–90%.

5) Роботы на поле боя

Опыт Украины показал, что будущее войн — за автоматизированными системами. США, Китай и другие страны активно разрабатывают боевых дронов, роботов-саперов и даже «роботов-волков».

2026 год станет поворотным: роботы окончательно перейдут из лабораторий в реальный мир — на улицы, в дома и на поля сражений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com