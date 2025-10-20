Армия США испытает технологию, превращающую воздух в питьевую воду 20.10.2025, 18:15

Возможно ее применение и в гуманитарных миссиях.

Армия США совместно с компанией AirJoule Technologies разработала инновационную систему, способную получать чистую питьевую воду из воздуха, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Инженерно-исследовательский центр армии США (ERDC) подписал с компанией из штата Монтана трехлетнее соглашение о сотрудничестве. Проект направлен на повышение автономности военных подразделений, особенно в зонах боевых действий и экстремальных условиях.

Технология AirJoule основана на извлечении влаги с помощью сорбентов из атмосферы, которые эффективно поглощают водяной пар даже при низкой влажности. Затем под действием вакуума и тепла пар высвобождается и конденсируется в чистую воду. Одновременная работа нескольких камер позволяет повторно использовать внутреннее тепло, что делает процесс крайне энергоэффективным.

Система может использовать отходящее тепло от военных генераторов, обеспечивая солдат водой без необходимости в сложной логистике. «Это соглашение — важный шаг к интеграции нашей технологии в реальные боевые условия», — заявил глава AirJoule Technologies Мэтт Джор.

В армии отмечают, что такая разработка способна значительно снизить риски при доставке воды и обеспечить бесперебойное снабжение в пустынях, зонах катастроф и конфликтах. ERDC планирует протестировать эффективность технологии в различных климатических условиях. В случае успеха она может стать основой новых систем водоснабжения для военных и гуманитарных миссий.

