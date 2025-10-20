Великобритания создает ИИ-сеть для отслеживания российских подлодок 1 20.10.2025, 19:42

Североатлантический регион станет непроницаемым для российских субмарин.

Великобритания разрабатывает масштабную сеть противолодочной обороны, которая охватит значительную часть северной Атлантики и Северного моря. Цель проекта — выявление и слежение за российскими подводными лодками в рамках операции «Атлантический бастион», пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщает Министерство обороны Великобритании, 15 октября был объявлен тендер на создание беспилотных и цифровых систем, предназначенных для противолодочной войны. Эти технологии с применением искусственного интеллекта должны ускорить обнаружение и отслеживание целей, сделав североатлантический регион «непроницаемым» для российских субмарин.

Особое внимание уделяется стратегическому проходу GIUK (Гренландия — Исландия — Великобритания), через который российские корабли выходят в Атлантику. Помимо сетей датчиков и беспилотных аппаратов, в районе будут патрулировать новейшие фрегаты Type 26.

Россия, по данным британского оборонного ведомства, располагает флотом из примерно 64 подлодок, включая стратегические ракетоносцы и атомные ударные субмарины.

Операция «Атлантический бастион» стала частью обновленного стратегического плана обороны Великобритании. Она предполагает создание многоуровневой сети датчиков — на поверхности, под водой и в воздухе — с участием ВВС, Стратегического командования, Гидрографического управления, НАТО и частных партнеров.

Инициатива напоминает морские блокадные операции времен Первой и Второй мировых войн, когда Королевский флот сдерживал немецкий флот в Северной Атлантике. Теперь Лондон намерен повторить успех — уже против России.

