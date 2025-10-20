Дроны парализовали ключевой НПЗ России

Дроны парализовали ключевой НПЗ России1
- 20.10.2025, 19:57
Мощный удар беспилотников по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области привел к полной остановке переработки нефти.
Удар украинских дронов полностью парализовал работу Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Удар был нанесен в ночь на 19 октября. Повреждения были настолько серьезны, что завод был вынужден полностью прекратить первичную переработку нефти. Возникший пожар вывел из строя сразу две установки: АВТ-11, рассчитанную на 18,9 тысячи тонн переработки в сутки, и меньшую АВТ-9 мощностью 4,7 тысячи тонн в сутки.
Новокуйбышевский НПЗ входит в группу предприятий «Роснефти» в Самарской области и способен перерабатывать около 8,3 миллиона тонн сырья в год. В 2023 году завод выпустил свыше миллиона тонн бензина и около полутора миллионов тонн дизельного топлива.
По данным источников, восстановить производство предприятие сможет не ранее начала ноября, если удастся устранить последствия возгорания и повреждения оборудования.