21 октября 2025, вторник, 8:30
Ростовскую область РФ массированно атаковали дроны

  • 21.10.2025, 7:52
  • 2,334
Есть разрушения.

Поздно вечером 20 октября и после полуночи 21 октября в Ростовской области России раздавались взрывы. Россияне жалуются на массированную атаку дронов, а также сообщают о разрушениях в жилом многоквартирном доме из-за обстрела.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российская противовоздушная оборона «отражает атаку дронов над всем регионом». Об этом пишет «Фокус» со ссылкой на российское СМИ «Известия».

По данным медиа, в городе Батайске в результате атаки дронов зафиксированы разрушения в многоквартирном жилом доме. Там, как сообщается, произошло частичное разрушение стены на верхних этажах.

В сети также показали кадры повреждений в Батайске в результате атаки.

О пострадавших в поврежденном многоквартирном доме информации не поступало. СМИ отмечают, что из него эвакуировали 20 жителей.

Также медиа сообщает о якобы обезвреживании беспилотников в Милеровском и Татарском районах Ростовщины.

Вскоре в СМИ уточнили также, что в результате массированной атаки дронов в Ростове-на-Дону пострадали два человека. Они получили ранения якобы в результате падения дронов на частные дома.

В Пролетарском районе местный житель получил осколочные ранения, а также медики оказали помощь несовершеннолетнему на месте. В хуторе Недвиговка Мясниковского района случился блэкаут из-за атаки: росСМИ пишут, что электролинии повредил якобы сбитый беспилотник во время падения.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, за прошедший час только над регионом якобы было сбито 10 дронов. Об этом сообщили во вражеском Минобороны.

В сети пишут, что город Батайск в Ростовской области РФ считается крупным железнодорожным и сортировочным узлом.

