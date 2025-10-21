Дроны, ИИ и стартапы: гражданские технологии выходят на передовую 21.10.2025, 10:49

Как автогиганты спасают оборону Европы.

Европе необходимо активнее использовать технологии двойного назначения, чтобы ускорить внедрение оборонных инноваций. История показывает, что союз промышленности и обороны способен изменить ход войны. В Первую мировую Renault создала первый танк FT, а во Вторую — британские заводы объединили усилия промышленности, государства и науки для CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня война в Украине демонстрирует, что скорость и технологическая гибкость становятся решающими факторами. Коммерческие компании обеспечивают передовую — от автономных дронов и систем ИИ до приложений, созданных местными разработчиками. Однако традиционные схемы закупок с десятилетними циклами не соответствуют реалиям современной войны.

Будущее безопасности Европы зависит от способности быстро адаптировать гражданские технологии к военным задачам, особенно в области автономии и программного обеспечения. Примером служат успехи европейского автопрома: Mercedes разрабатывает системы автономного вождения уровня 3, а Scania внедряет технологии автопилота в логистике.

Подобные принципы уже применяются в обороне — британская Kraken ускоряет разработку морских беспилотников, а Perfect Bore внедряет высокоточные технологии производства оружия. Программно-определяемые системы обеспечивают гибкость, совместимость и быструю модернизацию вооружений.

Европе нужны реформы закупок и новые формы сотрудничества между государством, промышленностью и стартапами, как это делает США через Агентство инноваций в обороне. НАТО и ЕС уже движутся в этом направлении, но темпы остаются необходимо ускорить.

Европа обладает потенциалом и промышленной базой. Осталось проявить политическую волю и встроить концепцию двойного назначения в стратегию обороны — чтобы скорость и инновации стали основой ее безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com