В Польше заявления на ВНЖ будут принимать в электронном виде
- 21.10.2025, 11:51
Белорусам на заметку.
Воеводы будут принимать заявления на ВНЖ в Польше в электронной форме — через Modul Obsługi Spraw (MOS). Такую поправку к закону об иностранцах принял Сейм. Теперь нововведение должен одобрить Сенат и подписать президент.
Чтобы подать заявление, иностранец должен будет заполнить анкету в электронной форме на портале MOS. Через этот же портал можно прикрепить файлы, например фотографии или сканы документов.
В воеводское управление (ужонд) идти все же придется — туда будут вызывать иностранцев для сдачи отпечатков пальцев, образца подписи, а также предоставления документов, которые подтвердят данные, содержащиеся в заявлении.