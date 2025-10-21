закрыть
21 октября 2025, вторник, 12:06
В Польше заявления на ВНЖ будут принимать в электронном виде

  • 21.10.2025, 11:51
В Польше заявления на ВНЖ будут принимать в электронном виде

Белорусам на заметку.

Воеводы будут принимать заявления на ВНЖ в Польше в электронной форме — через Modul Obsługi Spraw (MOS). Такую поправку к закону об иностранцах принял Сейм. Теперь нововведение должен одобрить Сенат и подписать президент.

Чтобы подать заявление, иностранец должен будет заполнить анкету в электронной форме на портале MOS. Через этот же портал можно прикрепить файлы, например фотографии или сканы документов.

В воеводское управление (ужонд) идти все же придется — туда будут вызывать иностранцев для сдачи отпечатков пальцев, образца подписи, а также предоставления документов, которые подтвердят данные, содержащиеся в заявлении.

