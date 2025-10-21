Подоходный налог для некоторых белорусов хотят поднять до 40% 21.10.2025, 12:36

Стали известны подробности возможного новшества.

В Беларуси для некоторых категорий населения намерены поднять подоходный налог — до 40%. Глава Минфина Юрий Селиверстов рассказал, когда может заработать это новшество, если его утвердят.

Что хотят изменить

В Беларуси рассматривают вариант увеличения подоходного налога до 40% для части населения. Фактически может появиться трехступенчатая прогрессивная шкала этого сбора, при которой ставка растет вместе с размером дохода.

Напомним, с 2024 года в Беларуси ввели повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год (в 2025-м сумму подняли до 220 тысяч). Такие люди должны платить подоходный налог в 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

Теперь предлагается увеличить порог обложения доходов по ставке 25% с 220 000 до 350 000 рублей. При этом с суммы, превышающей 600 000 рублей, планируется взимать сбор по ставке 40%.

Минфин — о том, когда могут ввести изменения

Министр финансов Юрий Селиверстов рассказал, какую дифференциацию хотят ввести по подоходному налогу.

«Есть те, кто получает доходы в большем объеме. В основном это не заработная плата: какие-то выплаты от предприятий, дивиденды, доходы как ИП, который платит подоходный налог от своей деятельности, — отметил Юрий Селиверстов. — Когда мы ввели налог 25%, повышенную ставку, то за прошлый год доплата с этого превышения составила чуть больше 200 млн рублей. Поэтому кто получает еще большие сверхдоходы, для того эту ставку предлагается поднять еще выше».

Изменение может затронуть не менее 1 тыс. человек — речь о тех, кто может попасть на третью ступень прогрессивной шкалы по доходам. Как подчеркнул Юрий Селиверстов, по сегодняшним доходам видно, что доплата составит сотни миллионов.

«Это будет в 2027-м, если нас поддержат. Но повышение подоходного налога для всех граждан в данном случае не оправданно», — резюмировал глава Минфина.

