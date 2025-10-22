В Мордовии дроны поразили Саранский механический завод
- 22.10.2025, 7:57
Предприятие производит взрывчатку.
В ночь на 22 октября ударные беспилотники атаковали Саранский механический завод, расположенный в республике Мордовия.
В результате удара на предприятии вспыхнул пожар, следует из видео, обнародованных в телеграм-канале «Exilenova+».
«Саранск, был атакован Саранский механический завод», — говорится в сообщении.
В то же время российское издание Astra уточнило, что местные жители слышат звуки сирен, а власти региона просят их не приближаться к окнам.
«ASTRA геолокализировала кадры и пришла к выводу, что как минимум один из беспилотников (зафиксированный на данном видео) попал на территорию Саранского механического завода, который расположен в Саранске на Промышленном проезде», — отметили в Astra.
Там также подчеркнули, что этот завод среди прочего производит взрывчатые вещества.
В сети также обнародовали координаты и снимки со спутника того места, куда ударили дроны.
Губернатор Мордовии Аретм Здунов подтвердил, что беспилотники попали по цели в регионе.
«Сегодня ночью осуществлена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства», — написал Здунов.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об атаке БПЛА на Саранский механический завод.
Отметим, что расстояние от Саранска до украинской границы составляет более 600 километров.