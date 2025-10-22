В Польше обнаружили метеозонды с сигаретами почти на 173 тысячи рублей 1 22.10.2025, 8:54

Задержаны белорусы и украинец.

Польские пограничники за последние несколько дней обнаружили свертки с контрабандными сигаретами общей стоимостью почти 173 тысячи рублей (185 тысяч злотых). Они прилетели из Беларуси в Польшу на метеозондах. Об этом сообщает польская Пограничная служба.

Три метеозонда с прикрепленными свертками, содержащими сигареты без польских акцизных марок, были обнаружены 21 октября. Два из них — в районе ответственности пограничного поста в Михалово, один — в зоне действия поста в Бобровниках, в местности Грудек. Каждый из трех свертков содержал примерно по 1,5 тысячи пачек сигарет ориентировочной стоимостью более 24 тысячи рублей (26 тысяч злотых).

Фото: strazgraniczna.pl

Также три тысячи пачек сигарет нашли сотрудники поста в Кузнице в деревне Круглян. Половина была обнаружена вместе с обломками метеозонда с GPS-передатчиком. После этого во время служебных мероприятий были задержаны один гражданин Украины и трое беларусов, перевозивших очередную партию — 1,5 тысячи пачек сигарет без польских акцизных марок. В транспортном средстве также находился GPS-передатчик с SIM-картой.

Фото: strazgraniczna.pl

«Всего за последние дни в ходе семи происшествий было обнаружено более 10 тысяч пачек нелегальных сигарет ориентировочной стоимостью почти 185 тысяч злотых (почти 173 тысячи рублей). Задержанным лицам предъявлены обвинения по Налогово-уголовному кодексу. Ведутся мероприятия по установлению других лиц, причастных к отправке и получению нелегальных посылок», — прокомментировали инциденты в польской пограничной службе.

С начала года Подлясский отдел Пограничной службы зафиксировал около 120 случаев незаконной контрабанды акцизных товаров с помощью метеозондов. Ориентировочная стоимость перехваченных таким способом сигарет превысила 2,7 миллиона рублей (2,9 миллиона злотых). В общей сложности задержаны 25 человек, занимавшихся контрабандой сигарет с использованием метеозондов.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 октября Литва приостановила пропуск людей и транспорта через все пограничные пункты из-за запуска метеозондов из Беларуси в Литву. Инцидент нарушил работу вильнюсского аэропорта.

