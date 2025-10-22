Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью 1 22.10.2025, 8:25

Это мера безопасности в связи с нарушением работы Вильнюсского аэропорта.

Литва приостановила пропуск людей и транспорта через пункты пропуска на границе с Беларусью: «Мядининкай» (с беларусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»), сообщили в литовской Службе охраны госграницы (СОГГ).

В ведомстве пояснили, что закрытие пунктов пропуска — это мера безопасности в связи с запуском метеозондов из Беларуси в Литву в ночь на 22 октября. Инцидент нарушил работу Вильнюсского аэропорта.

«В настоящее время движение и потоки через оба указанных пункта пропуска минимальны. Никаких особых событий или инцидентов, связанных с закрытием пунктов пропуска, ни на их территории, ни на подходах к ним до утра среды не наблюдалось», — рассказали в СОГГ.

Как пишет Delfi со ссылкой на литовский Национальный центр управления кризисами (НЦУК), ночной инцидент с метеозондами коснулся 30 рейсов. Работа Вильнюсского аэропорта была остановлена в 22.23 21 октября.

По предварительным данным, в Литву залетели несколько десятков метеозондов. На данный момент найдены пять, задержан один гражданин, у которого было 7000 пачек контрабандных сигарет.

По данным главы НЦУК Вилмантаса Виткаускаса, около двух часов в направлении аэропорта летели 13 метеозондов.

В Государственном таможенном комитете Беларуси подтвердили информацию о временном закрытии пунктов пропуска:

«Этой ночью Литва закрыла движение в двух направлениях: с 3.00 через пункт пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони») и с 5.00 через пункт пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»). Сейчас в электронной очереди на выезд из Беларуси в указанных пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1500 грузовиков, — сообщили в ведомстве.

