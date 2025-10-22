закрыть
22 октября 2025, среда
В Украине ликвидировали «элиту элит» из секретных подразделений РФ

  • 22.10.2025, 11:47
В Украине ликвидировали «элиту элит» из секретных подразделений РФ

Опубликован список офицеров ССО и ГРУ РФ, которые входили в самые закрытые структуры Кремля.

Украинские защитники продолжают уничтожать военную элиту России. За время полномасштабного вторжения в Украину ликвидированы десятки спецназовцев из подразделений «Сенеж» и «Кубинка» - самых престижных формирований Сил специальных операций РФ.

Проект «Хочу жить» обнародовал список погибших офицеров, среди которых есть представители не только «Сенежа» и «Кубинки», но и других подразделений ССО и ГРУ России.

Уничтожение группы «Сенеж» на Черниговщине

Несколько дней назад вышел документальный фильм о ликвидации диверсионно-разведывательной группы Центра специального назначения «Сенеж», действовавшей вблизи Чернигова.

Украинские разведчики 54-го отдельного разведывательного батальона совместно с пограничниками 105-го отряда имени князя Владимира Великого уничтожили шестерых офицеров противника.

«Были захвачены тела ликвидированных, их оружие и снаряжение», - говорится в сообщении.

«Элита элиты» российских спецслужб

Центры «Сенеж» и «Кубинка» - это ключевые подразделения Сил специальных операций РФ, подчиненные непосредственно Генштабу России. Их личный состав проходит сложнейший отбор и тренируется по западным программам, выполняя самые рискованные миссии внутри страны и за ее пределами.

«Потери таких бойцов особенно болезненны для РФ. Каждый из них - не рядовой солдат, а специалист, который готовился годами», - отметили в проекте «Хочу жить».

Подготовка одного офицера этих центров, по оценкам экспертов, занимает годы и требует колоссальных ресурсов.

По данным «Хочу жить», только за период полномасштабного вторжения на территории Украины погибли по меньшей мере 58 специалистов из российских ССО, ГРУ и ФСБ.

