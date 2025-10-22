У военной машина Путина заканчивается топливо 22.10.2025, 12:10

Продолжение войны грозит России экономическим крахом.

Россия сталкивается с нарастающими признаками экономического истощения. Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует, что в 2026 году дефицит бюджета РФ может достичь рекордных $100 млрд. Аналогичные оценки звучат и на Западе — президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика «рухнет», если Кремль не прекратит войну против Украины, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

С начала полномасштабного вторжения Москва неоднократно прибегала к экстренным мерам для покрытия военных расходов — от разовых налогов на сырьевые компании до использования региональных бюджетов. Но теперь скрывать последствия войны становится все труднее.

Особенно болезненными стали украинские удары по нефтегазовой инфраструктуре России. С августа 2025 года украинские дроны и ракеты поражают нефтеперерабатывающие заводы, газовые терминалы и топливные хранилища по всей стране. Это привело к падению экспортных доходов, росту цен на бензин и дефициту топлива в российских регионах.

По оценке Международного энергетического агентства, ущерб от атак будет сдерживать работу НПЗ минимум до середины 2026 года. Тем временем Украина готовит новое поколение ракет, что может усилить давление.

Чтобы покрыть растущие расходы, Кремль намерен повысить НДС с 20% до 22% и сократить льготы для малого бизнеса. Эксперты считают, что власти фактически перекладывают военные издержки на плечи граждан.

Экономический фронт войны становится все более решающим. «Путин остановит войну, только когда поймет, что не может выиграть», — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Запад, обладая значительно большими ресурсами, теперь стремится сделать все, чтобы именно Россия первой исчерпала свои возможности продолжать войну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com