В Германии запустили суперкомпьютер, который выполняет квантиллион операций в секунду
- 22.10.2025, 13:47
Европа обзавелась самым мощным суперкомпьютером класса Exascale, который может выполнять один квантиллион операций в секунду.
Он поможет метеорологам делать точные прогнозы наводнений и штормов, а физикам и медикам — проводить исследования, которые раньше были невозможны из-за нехватки вычислительных данных, и создавать новые эффективные лекарства. Компьютер получил название JUPITER.
По мощности он равен приблизительно 10 миллионам обычных ноутбуков. До запуска JUPITER в мире существовали всего три такие машины.
По словам ученых, мощность JUPITER произведет революцию в европейской науке. Исследователи получат возможность моделировать прогнозы климата и погоды с точности до километра. Это позволит делать очень точные предсказания таких экстремальных явлений, как наводнения, штормы или приход «волн жары», чреватых пожарами.
Кроме научных исследований, JUPITER предстоит стать еще и основой для следующего поколения искусственного интеллекта в Европе.
Этот мощнейший агрегат, в отличие от традиционных высокопроизводительных машин, является полностью «зеленым». Система работает исключительно на возобновляемых источниках энергии, используя передовые технологии охлаждения и повторного использования энергии.