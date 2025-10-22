закрыть
22 октября 2025, среда, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии запустили суперкомпьютер, который выполняет квантиллион операций в секунду

  • 22.10.2025, 13:47
В Германии запустили суперкомпьютер, который выполняет квантиллион операций в секунду

По мощности он равен приблизительно 10 миллионам обычных ноутбуков.

Европа обзавелась самым мощным суперкомпьютером класса Exascale, который может выполнять один квантиллион операций в секунду.

Он поможет метеорологам делать точные прогнозы наводнений и штормов, а физикам и медикам — проводить исследования, которые раньше были невозможны из-за нехватки вычислительных данных, и создавать новые эффективные лекарства. Компьютер получил название JUPITER.

По мощности он равен приблизительно 10 миллионам обычных ноутбуков. До запуска JUPITER в мире существовали всего три такие машины.

По словам ученых, мощность JUPITER произведет революцию в европейской науке. Исследователи получат возможность моделировать прогнозы климата и погоды с точности до километра. Это позволит делать очень точные предсказания таких экстремальных явлений, как наводнения, штормы или приход «волн жары», чреватых пожарами.

Кроме научных исследований, JUPITER предстоит стать еще и основой для следующего поколения искусственного интеллекта в Европе.

Этот мощнейший агрегат, в отличие от традиционных высокопроизводительных машин, является полностью «зеленым». Система работает исключительно на возобновляемых источниках энергии, используя передовые технологии охлаждения и повторного использования энергии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип