22 октября 2025, среда
Forbes: Почему программирование по-прежнему важно в эпоху ИИ

  • 22.10.2025, 16:07
Умение мыслить как программист становится главным конкурентным преимуществом.

С развитием искусственного интеллекта, способного писать код за секунды, многие задаются вопросом: имеет ли смысл учить программирование? Эксперты уверены — да, и как никогда прежде, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

ИИ действительно может генерировать скрипты и даже создавать небольшие приложения. Однако без понимания принципов программирования руководители и специалисты рискуют стать «слепыми пилотами»: они не смогут оценить, насколько предложенное решение эффективно, масштабируемо или корректно.

Программирование — это не просто набор команд, а способ мышления, известный как вычислительное мышление. Оно формирует системный подход к решению задач, помогает структурировать процессы, планировать ресурсы и выстраивать стратегии.

Программист мыслит абстракциями, умеет выделять главное, эффективно распределять время и ресурсы, откладывать ненужные действия и быстро принимать решения. Эти навыки применимы не только в IT, но и в бизнесе, управлении и даже дипломатии.

ИИ способен писать код, но не способен научить человека мыслить логически и структурно. Без этой компетенции пользователи становятся зависимыми от машин, не понимая, как работает создаваемое ими «чудо». В будущем побеждать будут не те компании, которые просто внедряют ИИ, а те, чьи лидеры мыслят как программисты — точно, последовательно и системно. В мире, где всё ускоряется благодаря ИИ, умение мыслить как программист становится главным конкурентным преимуществом.

