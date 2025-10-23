закрыть
23 октября 2025, четверг, 12:15
Rolls-Royce презентовал самый дорогой и самый роскошный седан в мире

  • 23.10.2025, 11:52
Rolls-Royce презентовал самый дорогой и самый роскошный седан в мире

Люксовый авто украсили золотом и украсили картинами.

Rolls-Royce Phantom получил эксклюзивную юбилейную версию Centenary Private Collection. Люксовый седан украсили золотом и украсили картинами.

Новый выпустят лимитированной серией из 25 экземпляров, которые уже раскупили. Цена Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection составляет 2,5 миллиона фунтов стерлингов ($3,3 миллиона), то есть это самый дорогой седан в мире. Его подробности раскрыли на официальном сайте Rolls-Royce.

Специальная версия посвящена 100-летию Rolls-Royce Phantom. Ее двухцветная черно-белая окраска — такая же, как у Rolls-Royce Phantom II Continental 1930 года. Логотип марки и статуэтка Духа экстаза изготовлены из натурального 24-каратного золота. Также установлены особые колесные диски.

Золото присутствует и в салоне Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection. К тому же, его украсили картинами, сюжетом которых являются разнообразные события из истории Rolls-Royce и модели Phantom разных поколений. Кроме того, воссоздали картины, которые нарисовал один из основателей марки сэр Генри Ройс.

Потолок украсили сложной вышивкой на дорогой ткани. А на передней панели установили 50 алюминиевых пластин, на которых выгравировали цитаты из масс-медиа о Rolls-Royce Phantom.

С технической точки зрения новый Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection не изменился. Большой шестиметровый седан оснащен 6,75-литровым V12 твин-турбо на 571 л. с. и способен развить 250 км/ч.

