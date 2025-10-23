В Казахстане неподалеку от границы с РФ взорвался неизвестный дрон
- 23.10.2025, 15:48
Минобороны страны устанавливает происхождение дрона.
В Бурлинском районе Казахстана, который граничит с Россией, зафиксировали взрыв беспилотника. Чей он был - пока неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.
- В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения, - сказано в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что обломки упали в удаленной местности, где никто не проживает. Пострадавших и разрушений не было.
Сейчас ведомство совместно с уполномоченными государственными органами проводит проверки, чтобы установить обстоятельства инцидента и происхождение дрона.
- Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами, - добавили в министерстве.
Ведомство уже проводит консультации с партнерами, которым «потенциально могут принадлежать данные аппараты».