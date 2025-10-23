Экс-офицер польской разведки о метеозондах из Беларуси: Это часть гибридного воздействия 4 23.10.2025, 16:27

Запуск дронов в Польшу и воздушных шаров в Литву — звенья одной цепи.

Об этом заявил полковник Мацей Коровай, бывший офицер Службы военной разведки, а ныне эксперт Института восточного фланга на факультете международных отношений Университета Белостока, комментируя изданию «Rzeczpospolita» нарушение литовской границы белорусскими метеозондами, произошедшее 22 октября.

«Контрабандисты вряд ли будут добиваться гласности, они избегают зрелищных действий. Нельзя исключать, что за этим стояли контрабандисты, но это очень маловероятно. Я бы предпочел посмотреть на это в контексте действий российских служб: они нарушают наше пространство безопасности, вызывают чувство неопределенности и хотят показать некомпетентность нашего государства через реакцию на такие угрозы. Дешевой ценой они хотят добиться большого эффекта — говорит Мацей Коровай.

«Это часть гибридного воздействия на наше чувство безопасности. Недавно в Польше для этой цели использовались беспилотники, сейчас в Литве использовались воздушные шары. У них есть лучшая «легенда» для такого рода действий», — утверждает эксперт.

Это не первый случай, когда Литва впервые сталкивается с вторжением воздушных шаров. Подобные инциденты происходили несколько раз в сентябре и начале октября. Пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши майор Катаржина Зданович говорит, что ее страна также несколько раз фиксировала воздушные шары, прибывающие из Беларуси. С начала года на границе с Беларусью было более 100 мероприятий, связанных с контрабандой сигарет с помощью метеозондов общей стоимостью более 2,5 млн злотых.

Из-за угрозы этих воздушных шаров Вильнюсский международный аэропорт был закрыт с вечера 21 октября до 6:30 утра 22 октября, а движение через оба действующих пункта пропуска на границе с Беларусью — Мядининкай и Шальчининкай — было временно приостановлено на ночь.

В последний раз Вильнюсский аэропорт пострадал от контрабандных воздушных шаров в начале октября. Тогда более 20 метеозондов нарушили воздушное пространство Литвы.

