Премьер Литвы: Никаких переговоров с Минском не будет 23.10.2025, 16:47

1,490

Инга Ругинене

Лукашенковская Беларусь — не та страна, с которой можно разговаривать и договариваться.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила в программе Žinių radijas, что Вильнюс будет жестко реагировать на неоднократные нарушения воздушного пространства контрабандными воздушными шарами из Беларуси.

«Никаких переговоров с Беларусью не будет. Это не та страна, с которой можно разговаривать и договариваться. Мы все понимаем, что большую часть воздушных шаров можно задержать на территории самой Беларуси. Если соседняя страна этого не сделает, то с нашей стороны должна последовать соответствующая реакция», — заявила глава правительства Литвы.

В случае повторного нарушения границы Литвы воздушными шарами Инга Ругинене обещает полностью закрыть границы с Беларусью. Планируются и другие меры: ужесточение ответственности за контрабанду, обсуждение с литовским бизнесом технических способов предотвращения попадания таких воздушных шаров в Литву.

Комментируя массовый ввоз воздушных шаров в Литву, премьер заявила, что хочет, чтобы «в Беларуси также ответственно отнеслись к этим событиям, независимо от политических отношений».

«То, что я делаю — мои решения и действия — показывает четкую позицию. Никаких переговоров с Беларусью не будет, и если мы увидим какие-либо действия против нас, если мы увидим, что контрабанда продолжает свободно перемещаться через границу, наши службы будут реагировать жёстко здесь и сейчас», — пояснила премьер-министр.

Ночью 22 октября был закрыт Вильнюсский международный аэропорт, а движение через оба действующих пункта пропуска на границе с Беларусью — Мядининкай и Шальчининкай —временно приостановлено из-за самого массового в этом году нарушения воздушного пространства Литвы метеозондами из Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com