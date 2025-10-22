Метеозонды из Беларуси обнаружены в пяти районах Литвы
- 22.10.2025, 10:31
Это была скоординированная операция.
Руководитель литовского Национального центра управления в кризисных ситуациях Вилмантас Виткаускас прокомментировал нарушение границы белорусскими метеозондами.
«Интенсивность полетов воздушных шаров была очень высокой, и, скорее всего, это происходило не из одной точки, а было скоординированной операцей», — сказал он в эфире радио LRT.
По словам главы Национального центра управления в кризисных ситуациях, которые приводит портал diena.lt, контрабандные воздушные шары из Беларуси уже обнаружены в пяти муниципалитетах Литвы: Лаздияй, Друскининкай, Варена, Шальчининкай и Вильнюс.
«Последняя атака была зафиксирована в районе Вильнюсского аэропорта. На самом деле, география очень широкая», — сказал Вилмантас Виткаускас.
«Похоже, это было самое интенсивное вторжение контрабандных шаров в нашу страну в этом году. Эта интенсивность измеряется двумя параметрами: временем запуска шаров в нашу страну и количеством. По этой причине было принято решение приостановить полеты для обеспечения безопасности гражданской авиации», — заявил он.
Из-за угрозы этих воздушных шаров Вильнюсский международный аэропорт был закрыт с вечера вторника до 6:30 утра среды, а движение через оба действующих пункта пропуска на границе с Беларусью — Мядининкай и Шальчининкай — было временно приостановлено на ночь.
В последний раз Вильнюсский аэропорт пострадал от контрабандных воздушных шаров в начале октября. Тогда более 20 метеозондов нарушили воздушное пространство Литвы.