23 октября 2025, четверг, 17:36
Евродепутат: Мы будем требовать освобождения всех белорусских политзаключенных

  • 23.10.2025, 17:24
Евродепутат: Мы будем требовать освобождения всех белорусских политзаключенных

Премия имени Сахарова вдохновит белорусское гражданское общество.

Об этом в «Фейсбуке» пишет евродепутат от Литвы и постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.

«Европейский парламент присудил премию имени Сахарова журналистам, заключенным в Беларуси и Грузии, — Анджею Почобуту и Мзии Агломабели, — заявил литовский политик. — Вместе с нашими коллегами из либеральной группы «Обновляя Европу» мы решительно поддержали этих отважных борцов за свободу и демократию. Совместная победа этих журналистов, несомненно, вдохновит белорусское и грузинское гражданское общество не сдаваться!

Мы будем требовать освобождения Анджея Почобута и Мзии Агломабели, а также всех политических заключенных в Беларуси и Грузии».

Напомним, 22 октября Европарламент наградил осужденного на восемь лет колонии политзаключенного журналиста Анджея Почобута премией имени Сахарова «За свободу мысли». Лауреаткой также стала заключенная грузинская журналистка Мзия Агломабели.

