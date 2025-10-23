Евродепутат: Мы будем требовать освобождения всех белорусских политзаключенных
Премия имени Сахарова вдохновит белорусское гражданское общество.
Об этом в «Фейсбуке» пишет евродепутат от Литвы и постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.
«Европейский парламент присудил премию имени Сахарова журналистам, заключенным в Беларуси и Грузии, — Анджею Почобуту и Мзии Агломабели, — заявил литовский политик. — Вместе с нашими коллегами из либеральной группы «Обновляя Европу» мы решительно поддержали этих отважных борцов за свободу и демократию. Совместная победа этих журналистов, несомненно, вдохновит белорусское и грузинское гражданское общество не сдаваться!
Мы будем требовать освобождения Анджея Почобута и Мзии Агломабели, а также всех политических заключенных в Беларуси и Грузии».
Напомним, 22 октября Европарламент наградил осужденного на восемь лет колонии политзаключенного журналиста Анджея Почобута премией имени Сахарова «За свободу мысли». Лауреаткой также стала заключенная грузинская журналистка Мзия Агломабели.