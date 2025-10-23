Пропагандист Соловьев заявил об экономическом кризисе в России

Пропагандист Соловьев заявил об экономическом кризисе в России3
- 23.10.2025, 20:07
Страна движется к рецессии.
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, который долгие годы уверял россиян в «стабильности» и «подъеме» под властью Путина, неожиданно сорвался в эфире и заговорил о реальных проблемах. Его слова стали первым открытым признанием кризиса со стороны человека, символизирующего российскую пропаганду, заметил «Диалог».
Правда прозвучала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на федеральном телеканале РФ.
«Верховный главнокомандующий ставил задачу, что мы должны расти темпами выше среднемировых. А благодаря кому, чему и чьей политике мы оказались чуть ли не на грани рецессии? Может быть, кто-то даст ответ? Или это вопрос к синоптикам? Просто такая "погода"? Война идет! Мы не можем позволить себе роскошь сорваться в рецессию!» — заявил встревоженный пропагандист.
Эта тирада стала сенсацией даже для российских зрителей, привыкших к безусловной лояльности ведущего.
Ранее сообщалось, что российские регионы вошли в самый глубокий за последнее десятилетие бюджетный кризис, и ситуация будет только ухудшаться.