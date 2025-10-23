закрыть
23 октября 2025, четверг, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пропагандист Соловьев заявил об экономическом кризисе в России

3
  • 23.10.2025, 20:07
  • 3,168
Пропагандист Соловьев заявил об экономическом кризисе в России

Страна движется к рецессии.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, который долгие годы уверял россиян в «стабильности» и «подъеме» под властью Путина, неожиданно сорвался в эфире и заговорил о реальных проблемах. Его слова стали первым открытым признанием кризиса со стороны человека, символизирующего российскую пропаганду, заметил «Диалог».

Правда прозвучала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на федеральном телеканале РФ.

«Верховный главнокомандующий ставил задачу, что мы должны расти темпами выше среднемировых. А благодаря кому, чему и чьей политике мы оказались чуть ли не на грани рецессии? Может быть, кто-то даст ответ? Или это вопрос к синоптикам? Просто такая "погода"? Война идет! Мы не можем позволить себе роскошь сорваться в рецессию!» — заявил встревоженный пропагандист.

Эта тирада стала сенсацией даже для российских зрителей, привыкших к безусловной лояльности ведущего.

Ранее сообщалось, что российские регионы вошли в самый глубокий за последнее десятилетие бюджетный кризис, и ситуация будет только ухудшаться.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина
Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко