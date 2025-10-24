Экономист: Впервые в истории больше половины литовцев живут как среднестатистические европейцы 1 24.10.2025, 9:17

Литва пережила не только быстрый экономический рост, но и социальное преображение.

За последние 20 лет Литва пережила не только быстрый экономический рост, но и социальное преображение.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал delfi.lt, что когда Литва вступала в Европейский союз, цель нагнать состоятельные страны ЕС и жить как живут европейцы, казалась красивой амбицией, однако сегодня она понемногу воплощается.

Экономист подчеркнул, что впервые в истории Литвы доходы большинства жителей позволяют им назвать себя представителями среднего класса.

«По предварительным данным, медиана доходов жителей ЕС в этом году составила 1880 евро в месяц. Это значит, что у половины европейцев доходы меньше 1880 евро, а половины – больше 1880 евро в месяц.

По общепринятым правилам, к среднему классу относятся те жители, доходы которых составляют 60-250% медианы. В европейском контексте это 1128-4700 евро в месяц. Поэтому люди с такими доходами могут утверждать, что они живут как среднестатистические европейцы.

Сколько таких людей в Литве? Интересно, что в Литве медиана, по предварительным данным, в этом году увеличилась до 1130 евро, это больше 60% медианы ЕС (1128 евро). Итак, сегодня впервые с момента вступления в ЕС больше половины жителей Литвы могут утверждать, что они живут как среднестатистические европейцы. Это достижение впечатляет, если иметь в виду, что 20 лет назад таких жителей в Литве было всего 2%, а 10 лет – 18%, 5 лет назад – 34%. Кроме того, доходы примерно 1,5% жителей Литвы превышают 4700 евро, эти люди могут считать себя состоятельными людьми», - сказал Маурицас.

Экономист заметил, что такой быстрый рост в Литве обусловлен как ростом доходов жителей, так и медленным прогрессом некоторых старожилов ЕС.

«Например, доходы жителей Греции сейчас еще меньше, чем 15 лет назад, Испании, Италии и Франции – всего на треть больше, Германии – на 50% больше, а жителей Литвы за это время выросли больше чем в три раза. 20 лет назад доходы жителей Литвы в среднем были в 6 раз меньше, чем среднестатистического жителя ЕС, а сейчас разница меньше чем в 2 раза. Такое изменение означает не только рост доходов жителей, но и изменение образа жизни: большая финансовая безопасность, экономическая стабильность страны, более ответственное потребление, больше планирования, экономии и инвестирования. Средний класс - это позвоночник экономики страны, который укрепляет стабильность и прозрачность экономики и демократических ведомств. Представители этого класса склонны к более ответственному потреблению, честной уплате налогов, инвестированию, они также способствуют более устойчивому расширению сектора услуг и рынка жилья. Это часть общества, которая поддерживает стабильность даже тогда, когда в мировой экономике происходят бури, поэтому сейчас очень важно ее поддерживать», – пояснил Маурицас.

Однако он предупредил, что быстрый рост можно и утратить. «Повышение налогов, нестабильная фискальная политика или бюрократические ограничения могут стать тормозом для развития среднего класса. Наша цель должна быть не возлагать на него дополнительные обязательства, а создать условия для поощрения инвестиций, инноваций, учебы и улучшения микроклимата для ведения бизнеса.

Пример Греции показывает, что прогресс не гарантируется, поэтому Литве придется состязаться со старожилами ЕС в конкурентной борьбе, чтобы сохранить скорость роста и лидерство в регионе. Укрепление среднего класса – признак экономической зрелости Литвы, который показывает, что Литва уже «не нагоняет Европу», а становится равноценным игроком. Оно также делает экономику Литвы устойчивее перед лицом возможных экономических и геополитических потрясений и укрепляет основы наших демократических учреждений», – сказал экономист.

