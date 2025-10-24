Некоторых мужчин в Беларуси приглашают сдать отпечатки пальцев

Некоторых мужчин в Беларуси приглашают сдать отпечатки пальцев2
- 24.10.2025, 18:51
- 2,168
Часто вызывают белорусов, которые находятся за рубежом.
15 октября журналисты devby опубликовали историю белоруса, который сейчас живет в Польше и который, несмотря на это, получил на свой белорусский адрес приглашение сделать отпечатки пальцев.
В сообщении не говорилось о причинах такого интереса к нему, зато была ссылка на закон № 236‑3 от 4 ноября 2003 года «О государственной дактилоскопической регистрации». Для визита ему дали срок в полторы недели, предупредили, что в случае неявки его могут привести принудительно.
Теперь издание от читателей получило еще несколько сообщений о приглашениях на дактилоскопию:
«На мой адрес в Беларуси тоже пришел листок с требованием в течение двух недель явиться на дактилоскопию. В извещении ссылка на закон о государственной дактилоскопической регистрации, без подробностей. Живу в другой стране, ВНЖ имеется, но специальных уведомлений о нем я никуда не слал. Правда, год назад показывал его при пересечении белорусской границы».
Такое же приглашение получил его знакомый, который живет в Беларуси и ВНЖ других стран не имеет.
«И уже сходил в РОВД. Там ему рассказали, что вышел некий закон, обязывающий пройти дактилоскопию всех военнообязанных (этот закон вышел еще в 2003 году — devby). Даже тех, кто не служил и у кого военный билет на руках (это как раз мой случай).
Знакомый спросил, а что будет с теми, до кого не дозвонятся/не допишутся. Ему ответили, что, мол, будут искать, но никаких ограничений для не прошедших дактилоскопию якобы нет», — рассказал он.
Точно такое же сообщение пришло и родственнику другого читателя. Он также живет в Беларуси, не служил и имеет военный билет на руках, работает медиком. То есть все три кейса объединяет статус военнообязанного без службы в армии, замечает devby.
Второй читатель живет за границей. Вызов на дактилоскопию он получил через близкого родственника — тому позвонили на мобильный.
«Просто попросили меня прийти на отпечатки. Оснований не называли, сроков тоже, потому что родственник сказал, что меня нет в стране. ВНЖ у меня есть, но государство о нем ничего не знает. И я не военнообязанный: у меня на руках военник с освобождением по медицинским основаниям».
Мужчина считает, что вызов связан с тем, что он находится в статусе подозреваемого по «народной статье». Ранее его вызывали на допрос.