Некоторых мужчин в Беларуси приглашают сдать отпечатки пальцев 2 24.10.2025, 18:51

2,168

Часто вызывают белорусов, которые находятся за рубежом.

15 октября журналисты devby опубликовали историю белоруса, который сейчас живет в Польше и который, несмотря на это, получил на свой белорусский адрес приглашение сделать отпечатки пальцев.

В сообщении не говорилось о причинах такого интереса к нему, зато была ссылка на закон № 236‑3 от 4 ноября 2003 года «О государственной дактилоскопической регистрации». Для визита ему дали срок в полторы недели, предупредили, что в случае неявки его могут привести принудительно.

Теперь издание от читателей получило еще несколько сообщений о приглашениях на дактилоскопию:

«На мой адрес в Беларуси тоже пришел листок с требованием в течение двух недель явиться на дактилоскопию. В извещении ссылка на закон о государственной дактилоскопической регистрации, без подробностей. Живу в другой стране, ВНЖ имеется, но специальных уведомлений о нем я никуда не слал. Правда, год назад показывал его при пересечении белорусской границы».

Такое же приглашение получил его знакомый, который живет в Беларуси и ВНЖ других стран не имеет.

«И уже сходил в РОВД. Там ему рассказали, что вышел некий закон, обязывающий пройти дактилоскопию всех военнообязанных (этот закон вышел еще в 2003 году — devby). Даже тех, кто не служил и у кого военный билет на руках (это как раз мой случай).

Знакомый спросил, а что будет с теми, до кого не дозвонятся/не допишутся. Ему ответили, что, мол, будут искать, но никаких ограничений для не прошедших дактилоскопию якобы нет», — рассказал он.

Точно такое же сообщение пришло и родственнику другого читателя. Он также живет в Беларуси, не служил и имеет военный билет на руках, работает медиком. То есть все три кейса объединяет статус военнообязанного без службы в армии, замечает devby.

Второй читатель живет за границей. Вызов на дактилоскопию он получил через близкого родственника — тому позвонили на мобильный.

«Просто попросили меня прийти на отпечатки. Оснований не называли, сроков тоже, потому что родственник сказал, что меня нет в стране. ВНЖ у меня есть, но государство о нем ничего не знает. И я не военнообязанный: у меня на руках военник с освобождением по медицинским основаниям».

Мужчина считает, что вызов связан с тем, что он находится в статусе подозреваемого по «народной статье». Ранее его вызывали на допрос.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com