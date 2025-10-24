закрыть
24 октября 2025, пятница, 21:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси заблокировали «ВКонтакте»

13
  • 24.10.2025, 20:49
  • 5,070
В Беларуси заблокировали «ВКонтакте»

По решению КГБ.

В Беларуси ограничен доступ к соцсети «ВКонтакте» на основании представления КГБ, сообщают госСМИ.

«24 октября 2025 года на основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Длительность ограничения на данный момент неизвестна. Идентификатор ресурса: https://vk.com», — сообщает БЕЛГИЭ.

На сайте предприятия указано, что интернет-ресурс с таким идентификатором значится в «списке ограниченного доступа».

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина