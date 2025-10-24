В Беларуси заблокировали «ВКонтакте»13
По решению КГБ.
В Беларуси ограничен доступ к соцсети «ВКонтакте» на основании представления КГБ, сообщают госСМИ.
«24 октября 2025 года на основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Длительность ограничения на данный момент неизвестна. Идентификатор ресурса: https://vk.com», — сообщает БЕЛГИЭ.
На сайте предприятия указано, что интернет-ресурс с таким идентификатором значится в «списке ограниченного доступа».