В Беларуси заблокировали «ВКонтакте» 13 24.10.2025, 20:49

5,070

По решению КГБ.

В Беларуси ограничен доступ к соцсети «ВКонтакте» на основании представления КГБ, сообщают госСМИ.

«24 октября 2025 года на основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Длительность ограничения на данный момент неизвестна. Идентификатор ресурса: https://vk.com», — сообщает БЕЛГИЭ.

На сайте предприятия указано, что интернет-ресурс с таким идентификатором значится в «списке ограниченного доступа».

