В России утверждают, что HIMARS ударили по Белгородскому водохранилищу 25.10.2025, 8:49

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

В результате ударов есть повреждения.

В России утверждают, что ВСУ якобы атаковали ракетами HIMARS плотину Белгородского водохранилища. В результате ударов есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский паблик в Telegram MNS.

«По нашей информации, гидротехническое сооружение было атаковано тремя реактивными снарядами HIMARS», - говорится в сообщении.

Также там добавили, что в результате прилета повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

В то же время сказано, что после обследования гидротехнического объекта было установлено, что целостность плотины Белгородского водохранилища не нарушена.

«Угрозы затопления ближайшим населенным пунктам нет», - добавили в паблике.

Также MNS утверждает, что из-за атаки якобы пострадали два человека. Один из них росгвардеец.

