Дроны массированно атаковали Волгоградскую область РФ

Дроны массированно атаковали Волгоградскую область РФ2
- 25.10.2025, 9:32
Раздались взрывы, возник пожар на подстанции.
Ударные беспилотники сегодня ночью, 25 октября, атаковали Волгоградскую область РФ. В результате обстрела возник пожар на подстанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Волгоградской области РФ Андрея Бочарова.
«Силами ПВО отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», - заявил Бочаров.
По его словам, якобы в результате падения обломков дронов в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксирован взрыв и пожар.