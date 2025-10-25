закрыть
25 октября 2025, суббота, 10:03
Дроны массированно атаковали Волгоградскую область РФ

2
  • 25.10.2025, 9:32
  • 2,490
Раздались взрывы, возник пожар на подстанции.

Ударные беспилотники сегодня ночью, 25 октября, атаковали Волгоградскую область РФ. В результате обстрела возник пожар на подстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Волгоградской области РФ Андрея Бочарова.

«Силами ПВО отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», - заявил Бочаров.

По его словам, якобы в результате падения обломков дронов в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксирован взрыв и пожар.

