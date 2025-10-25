закрыть
Спецпосланник Путина: Президент Зеленский сделал серьезный шаг

  • 25.10.2025, 12:22
Кирилл Дмитриев

В Кремле заговорили о «близости» к мирному урегулированию.

Россия и Украина при содействии США близки к завершению военного конфликта дипломатическим путем, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, отправившийся в Вашингтон после введения Дональдом Трампом санкций против «Лукойла» и «Роснефти».

«Президент [Владимир] Зеленский сделал серьезный шаг, признавая, что речь идет о [заморозке боевых действий по] линии фронта. Его предыдущая позиция заключалась в том, что Россия должна полностью уйти [из Украины], так что, на самом деле, я думаю, мы довольно близки к выработке дипломатического решения», — сказал Дмитриев в интервью CNN в пятницу. В начале недели глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что заморозка войны по линии фронта не устраивает Москву.

Визит главы РФПИ в Вашингтон проходит на фоне объявленных на днях президентом США санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний, направленных принуждение на Владимира Путина к остановке войны. Несмотря на этот шаг, Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США будет продолжен. «Это, безусловно, возможно только в том случае, если интересы России будут учтены и к ним будут относиться с уважением», — заявил Дмитриев Reuters.

В интервью телеканалу Fox Дмитриев озвучил три важнейших с точки зрения Кремля вопроса в рамках процесса мирного урегулирования в Украине. Первое — это формат гарантий безопасности Украине, второе — «территориальный вопрос, связанный с русским населением», и третье — нейтральный статус Украины. «Вопросов на столе не так уж много. И если понять, как их можно урегулировать дипломатическим путем, решение можно найти довольно скоро», — сообщил посланник Путина.

Дмитриев прилетел в США 24 октября. По информации Axios, в субботу он встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

