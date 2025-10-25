В Украине вводят новые правила мобилизации
Стало известно, что изменится с 1 ноября.
С 1 ноября в Украине вступают в силу новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Изменения направлены на цифровизацию процесса, уменьшение бюрократии, ликвидацию очередей и минимизацию коррупционных рисков.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Документом предусмотрено автоматическое продление части отсрочек, переход на цифровую форму подачи заявлений и перенос бумажного документооборота в ЦПАУ.
«Более 600 тысяч отсрочек продолжатся без очередей и лишних обращений. Мы убираем лишнюю бюрократию, чтобы ТЦК могли сосредоточиться на мобилизационных задачах», - заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Ключевые изменения
Автоматическое продление отсрочек
Отсрочки, которые государство может подтвердить через реестры или данные, которые не меняются со временем, будут продлеваться автоматически - без подачи заявлений, справок и походов в ТЦК.
Автопродление касается, в частности:
людей с инвалидностью;
временно непригодных по заключению ВВК;
родителей трех и более детей;
родителей детей с инвалидностью;
мужа/жены лица с инвалидностью I-II группы;
лиц, осуществляющих уход за родителями с инвалидностью;
одиноких родителей, если второй из супругов служит;
студентов, интернов, докторантов;
научно-педагогических работников (0,75 ставки и более);
родственников погибших/пропавших без вести;
людей, освобожденных из плена, и других категорий, определенных постановлением.
Оформление онлайн в «Резерв+»
Через приложение уже можно оформить отсрочку для 9 категорий, в частности:
людей с инвалидностью, временно непригодных, родителей многодетных семей, студентов, ученых, родителей детей военнослужащих и тому подобное.
В ближайшее время онлайн-доступ будет расширен еще для двух категорий - тех, кто осуществляет уход за родителями с инвалидностью, и одиноких родителей.
Подача документов в ЦПАУ
Для тех, чья отсрочка еще не цифровизирована или кто не пользуется смартфоном, с 1 ноября заявления будут принимать ЦНАПы, а не ТЦК.
ЦПАУ только принимает и сканирует документы - решение по-прежнему принимает ТЦК.
Новый формат документов
бумажные справки с мокрой печатью - отменены;
действующим подтверждением является электронный военно-учетный документ в Резерв+;
при необходимости можно распечатать копию через «Дію», «Резерв+» или в ТЦК/ЦПАУ.
Как подать заявление с 1 ноября
80% категорий могут подать заявление через Резерв+;
альтернативный путь - ЦПАУ;
ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку от граждан.
Как работает автопродление
Если отсрочка оформлена и подпадает под автоматическое продление, делать ничего не нужно - в «Резерв+» придет оповещение.
Если система не смогла подтвердить основание (например, изменение семейного положения или отсутствие данных в реестрах), заявитель должен обновить информацию и подать документы повторно онлайн или через ЦПАУ.
Что делать в случае отказа
Официальное решение можно получить:
на e-mail, или
в ТЦК (при необходимости - с мокрой печатью).
«Резерв+»
«Резерв+» - это мобильное приложение, которое было разработано для призывников, военнообязанных и резервистов. В профиле каждый может обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.