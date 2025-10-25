Обнаружен культовый заряженный Ford Mustang 60-х в новом состоянии 2 25.10.2025, 13:15

Авто стоит $450 тысяч.

В США нашли хорошо сохранившийся Ford Mustang 1967 года в редком заряженном исполнении Shelby GT500. Культовый спорткар оснащен большим 7,0-литровым V8 на 355 сил.

Купе Ford Mustang Shelby GT500 зарегистрировано в Калифорнии. Его очень мало эксплуатировали, поэтому его пробег за 58 лет составляет всего 27 тыс. км. О раритетном авто рассказали на Youtube-канале CARFINDER.

Раритетный Ford Mustang неплохо сохранился, хотя его не реставрировали. Эксперты по ретроавто считают, что эта капсула времени стоит примерно 450 000 долларов.

Самый первый Ford Mustang Shelby GT500 является довольно редким, выпустили всего 2048 таких купе и кабриолетов. Сейчас за ними охотятся коллекционеры.

Фото: скриншот / YouTube

Под капотом Shelby GT500 установлен 7,0-литровый V8 мощностью 355 л. с. Идея установить огромный двигатель на Ford Mustang принадлежала гонщику и конструктору Кэроллу Шелби. Спортивный автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 214 км/ч.

Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang Shelby GT500 получил самоблокирующийся дифференциал, спортивную подвеску и улучшенные тормоза. Именно это авто оснащено опциональным кондиционером.

