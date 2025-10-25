В РФ готовят эвакуацию в Белгородской области

В РФ готовят эвакуацию в Белгородской области3
- 25.10.2025, 13:45
- 3,264
Плотина водохранилища может рухнуть.
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков признал повреждение плотины Белгородского водохранилища на реке Северский донец «в результате украинского ракетного удара» и заявил об угрозе «подтопления» близлежащих населенных пунктов, пишет The Moscow Times.
«В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», — написал он в телеграм-канале.
Жители населенных пунктов возле «Белгородского моря», полный объем которого составляет около 76 млн кубометров, могут выехать в Белгород и занять городские пункты временного размещения (ПВР). С таким предложением, по словам Гладкова, власти начали обращаться к тем людям, которым угрожает затопление и у кого нет другой возможности временного расселения. Речь идет о селах Безлюдовка, Новая Таволжанка и Шебекино.
Удар по плотине водохранилища тремя ракетами GMLRS из установки HIMARS был нанесен вечером 24 октября, сообщал телеграм-канал MNS. По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы. Также осколочные ранения получили сотрудник Росгвардии и гражданское лицо.