закрыть
25 октября 2025, суббота, 14:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны разведали базу оккупантов на Херсонском направлении: она уже уничтожена

  • 25.10.2025, 13:52
Партизаны разведали базу оккупантов на Херсонском направлении: она уже уничтожена
Фото: Атеш

Нанесен прицельный удар.

Разведчики движения «Атеш» обнаружили ремонтно-восстановительную базу оккупантов на Херсонщине, впоследствии Силы обороны Украины ее успешно ликвидировали.

Об этом сообщает Telegram движения «Атеш».

«Очередной успешный удар по вражеской логистике стал возможным благодаря нашим агентам. Агенты «Атеш» из состава 205 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ передали точные координаты ремонтно-восстановительной базы оккупантов», - отметили представители движения.

Отмечается, что удар был нанесен Силами обороны Украины в лучший момент - когда на базе находилось большое количество техники для ремонта и обслуживания. Результат: полное уничтожение рембазы, включая ценное оборудование и поврежденную технику.

Уничтожение этого узла критически нарушило возможности оккупантов восстанавливать поврежденную технику и возвращать ее на фронт на Херсонском направлении. Это приведет к резкому падению боеспособности врага и уменьшению количества бронетехники на этом участке фронта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина