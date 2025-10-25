Украинские десантники освободили Сухецкое в Донецкой области
- 25.10.2025, 16:53
Над населенным пунктом развевается флаг Украины.
Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.
Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
В сообщении отмечается, что во время освобождения села десантники вступили в бой с более чем 60-ю оккупантами. В результате боя 44 оккупанта были ликвидированы, восемь — ранены, девять сдались в плен.