закрыть
25 октября 2025, суббота, 17:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские десантники освободили Сухецкое в Донецкой области

  • 25.10.2025, 16:53
Украинские десантники освободили Сухецкое в Донецкой области

Над населенным пунктом развевается флаг Украины.

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что во время освобождения села десантники вступили в бой с более чем 60-ю оккупантами. В результате боя 44 оккупанта были ликвидированы, восемь — ранены, девять сдались в плен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина