Украинские десантники освободили Сухецкое в Донецкой области 25.10.2025, 16:53

Над населенным пунктом развевается флаг Украины.

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что во время освобождения села десантники вступили в бой с более чем 60-ю оккупантами. В результате боя 44 оккупанта были ликвидированы, восемь — ранены, девять сдались в плен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com