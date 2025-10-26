На подлете к Москве: дроны совершили дерзкий налет на Россию
- 26.10.2025, 10:39
Под атакой оказались восемь областей РФ.
В ночь на 26 октября в России гремели взрывы. Выяснилось, что под атакой оказались восемь областей РФ, среди которых даже Московская. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет «Главред».
Вражеское ведомство отметило, что российским силам противовоздушной обороны якобы удалось сбить 82 беспилотника, один из них - непосредственно возле столицы РФ.
В каких регионах России местные слышали взрывы
По меньшей мере 10 раз взрывы этой ночью раздавались в Тульской области. По информации губернатора области, регион атаковали 26 беспилотников. В то же время местные власти РФ традиционно утверждают, что атака закончилась без негативных последствий для россиян.
Также этой ночью дроны достигли Московской области, а один из них двигался прямо на Москву, однако якобы «упал» на подлете к столице.
Еще несколько дронов заметили на территории вблизи аэропорта Протасово, что в Рязанской области. Там губернатор также не комментирует последствия атаки беспилотников.